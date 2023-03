Rai: il 5 aprile Fuortes incontra Lo Russo e Cirio

L'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes incontrerà il 5 aprile, a Torino, il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio. Lo si apprende in ambienti Rai. La richiesta di un incontro era stata presentata nei giorni scorsi da Lo Russo e Cirio per avere informazioni sul futuro del centro di produzione della Rai a Torino e sulle prospettive dell'azienda in città.