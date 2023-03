Superstrada Vercelli-Novara: Italia Nostra dice no

"Italia Nostra osserva come la costruzione di questa superstrada avrebbe un impatto ambientale-paesaggistico ed economico enorme, in quanto attraversa come una lama un territorio caratterizzato dalla storica coltivazione del riso, determinandone lo stravolgimento nei suoi valori di rilevanza storica e naturalistica, compromettendo in maniera irreversibile un comparto agricolo di rilevanza nazionale, sottraendo prezioso terreno da coltivo a un territorio già penalizzato dagli insediamenti logistici". Ad affermarlo è l'associazione ambientalista a proposito del nuovo progetto per la realizzazione della strada extraurbana di collegamento tra Novara e Vercelli. "Cemento e asfalto - prosegue Italia Nostra - in cambio della fertilità agricola e aprirebbe, con molta probabilità, la via a successive urbanizzazioni delle aree contermini, finalizzandole a nuovi insediamenti logistici che minerebbero ulteriormente i territori agricoli e modificherebbero, in maniera irreversibile il paesaggio agrario della risaia". "Italia nostra - spiega quindi l'associazione - dice no a questo insostenibile consumo di suolo, che contraddice anche quanto espresso dalla legislazione vigente, e alle irrisolte necessità prodotte dalla fragilità del territorio irriguo. Unitamente alla maggioranza delle associazioni ambientaliste ritiene il progetto inutile e dannoso per l'ambiente e per l'economia locale basata su una agricoltura di alta qualità che sarebbe distrutta dagli interventi infrastrutturali e dalla proliferazione del consumo del suolo a opera degli insediamenti logistici correlati. Si chiede alle autorità competenti - conclude - un doveroso responsabile ripensamento sul progetto proposto e di impegnare invece i fondi previsti per fare fronte ai disastri ambientali già in corso".