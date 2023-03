Nichelino elimina 10.300 bottiglie di plastica dalle mense

Oltre 10mila bottiglie di plastica sono state eliminate dalle mense scolastiche del comune di Nichelino (Torino). L'iniziativa è del Comune stesso, con la collaborazione di Sodexo, multinazionale francese leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, volta a ridurre ulteriormente la plastica dal proprio territorio. L'eliminazione di 10.300 bottiglie e bottigliette di plastica a fronte di 13.500 pasti serviti a circa 2900 bambini nelle mense scolastiche, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, è un'operazione possibile con la sostituzione dell'acqua imbottigliata nelle scuole cittadine in favore dell'acqua di rete. Per facilitare tale processo, la Sodexo ha fornito le caraffe alle mense della città e gestito l'erogazione dell'acqua durante i pasti scolastici grazie alla presenza del suo staff. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della sostenibilità e dell'educazione alimentare, Sodexo ha inoltre partecipato al progetto MenSana, un ciclo di incontri formativi e informativi realizzati dal Comune di Nichelino e patrocinati da Politecnico di Torino, ordine dei biologi Piemonte Liguria Valle d'Aosta e Asl Torino 5.