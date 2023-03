TeamSystem acquisisce maggioranza di Microntel ed Euroges

TeamSystem, tech company italiana di Pesaro che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha acquisito la quota di maggioranza (57%) di Microntel spa e della sua controllata Euroges srl. Microntel è una società fondata a Torino nel 1986 che progetta, realizza e distribuisce soluzioni hardware e software su misura per il controllo accessi e sicurezza, la rilevazione delle presenze del personale e la raccolta dei dati di produzione. La società si occupa, inoltre, di tutte le attività di assistenza hardware e software, dalla elaborazione del progetto, fino alla sua effettiva implementazione. Euroges, acquisita da Microntel nel 2021, si occupa di soluzioni per la building automation, dall'analisi alla progettazione e installazione del sistema, sino ai servizi di manutenzione programmata e full service. "L'acquisizione della maggioranza di Microntel ed Euroges ci permette di offrire alla nostra base di 1,7 milioni di imprese nostre clienti un servizio nuovo, andando a rafforzare la nostra offerta per la digitalizzazione dei processi Hr (risorse umane) con una componente essenziale", commenta Gianluigi Rizzo, Chief of Staff & General Manager BU HR Solutions Gruppo TeamSystem. Secondo Giuseppe Migliasso, ceo di Microntel, "l'offerta delle nostre soluzioni verso l'importante customer base di TeamSystem consentirà una forte crescita, non solo in termini di quote di mercato, ma anche nell'ottica di interpretare e risolvere nuove esigenze di un parco clienti di grande rilevanza, che richiede sempre più innovazione tecnologica, flessibilità e modularità nell'offerta".