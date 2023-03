Controlli polizia a Torino, 42 arresti in una settimana

Nell'ultima settimana, durante i controlli sul territorio a Torino, la polizia ha arrestato 42 persone di cui 15 per reati predatori. Lo rende noto la Questura del capoluogo piemontese. Durante i servizi di controllo straordinario, denominati 'Alto impatto', che vengono svolti in diverse aree interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e particolarmente soggette a degrado, insieme al personale della polizia municipale, dell'Asl e dell'ispettorato del lavoro, sono state oltre 650 le persone identificate e 132 i veicoli controllati. Per quanto riguarda i controlli amministrativi degli esercizi commerciali, su 15 attività controllaste, tre di queste sono stati chiuse fino ad accertato ripristino delle condizioni di norma, visto che venivano utilizzate come addette al banco lavoratrici in nero.