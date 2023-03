Tennis: a Torino si gioca il Piemonte Open, non solo le Atp

A Torino ci sarà un antipasto primaverile delle Atp Finals autunnali. Aspettando i migliori otto del mondo il prossimo 12 novembre, Torino accoglierà un altro grande torneo di tennis: dal 14 al 20 maggio infatti il Circolo della Stampa - Sporting ospiterà il Piemonte Open Intesa Sanpaolo. "L'obiettivo è permettere ai giocatori che usciranno ai primi turni degli Internazionali Bnl di Roma di mantenere la giusta condizione tecnica e fisica" dichiara il direttore tecnico del torneo, Giorgio Di Palermo. Il Piemonte Open Intesa Sanpaolo rientra tra gli eventi 'premium' della categoria Super Challenger, un evento che assegnerà 175 punti preziosissimi nella corsa alle prossime Atp Finals, oltre ad avere un ricco montepremi di 220mila euro. Si svolgerà durante la seconda settimana degli Internazionali Bnl di Roma, sarà anche l'occasione per prepararsi al meglio al Roland Garros che inizierà il 28 maggio. "Ci sarà un parterre molto importante - dice Gianni Ocleppo, presidente del comitato d'onore Atp - e stiamo lavorando affinché la grande kermesse del tennis mondiale, le Atp Finals, possa rimanere a Torino anche oltre il 2025". Questo sport continuare ad attirare un numero sempre più importante di appassionati: "Torino è sempre più capitale del tennis, stiamo trasformando quello che era uno sport di nicchia in uno per tutti - dice l'assessore allo sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca - ed esperienze come questa arricchiscono il territorio: siamo felici ed orgogliosi, continuiamo sulla nostra strada con il nostro progetto". Il cuore del Piemonte Open Intesa Sanpaolo sarà ancora una volta lo Sporting: "Si giocherà all'aperto nel nostro Campo Stadio, è un patrimonio per tutti i cittadini" il commento del padrone di casa, Pietro Garibaldi. E, oltre ad ospitare alcuni grandi campioni, il Circolo della Stampa vuole aprire le porte il più possibile ai più giovani: "Promuoviamo diverse iniziative per accogliere le scolaresche - la proposta della vice sindaca di Torino, Michela Favaro - perché il tennis è anche uno strumento per crescere, per eliminare le disuguaglianze e per sviluppare i talenti". Un aspetto molto caro anche a Pierangelo Frigerio: "Organizzeremo uno 'young village' in occasione di questo torneo, l'obiettivo è portare almeno quattromila bambini dalle scuole - aggiunge il consigliere nazionale Federazione Italiana Tennis e Padel - perché ci teniamo ad avere sempre più giovanissimi nel mondo del tennis".