Milano-Cortina: Cirio e Lo Russo, bene Salvini sul Piemonte

"La notizia della disponibilità del governo, confermata questa mattina a Vercelli dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a considerare l'opzione di Torino come una delle sedi delle prossime Olimpiadi del 2026 è davvero ottima". Così il sindaco, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sull'apertura del rappresentante del governo circa il possibile coinvolgimento del Piemonte nei Giochi invernali di Milano-Cortina. "Continuiamo a ritenere questo - ribadiscono Cirio e Lo Russo - un evento estremamente importante per l'Italia e siamo contenti se ci sarà l'occasione di dare il nostro contributo alla sua riuscita anche nell'ottica della sostenibilità economica ed ambientale. Da mesi - ricordano - stiamo lavorando in stretta sinergia istituzionale perché Torino e il Piemonte possano giocare un ruolo da protagonisti". Proprio domani è in programma una riunione della cabina di regia sui Giochi che affronterà questo tema.