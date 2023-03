Piemonte duplica fondi invecchiamento attivo e vita nascente

In Piemonte raddoppiano i fondi dedicati a invecchiamento attivo e vita nascente. Lo prevede il bilancio di previsione 2023-25 della Regione, illustrato oggi in quarta Commissione dall'assessore Maurizio Marrone per la parte relativa alle Politiche sociali e integrazione socio-sanitaria. Per la prima volta da diversi anni è presente nel Bilancio anche un aumento dei fondi Extra Lea di 3 milioni, che porta il totale a 43 milioni di euro. Il raddoppio dei fondi per la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo porta il totale a 2 milioni. E il fondo vita nascente, per le donne in difficoltà che stanno per diventare madri o lo sono appena diventate, raddoppiandosi arriva a 1 milione di euro.