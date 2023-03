Meteo: cieli parzialmente nuvolosi

Nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2775 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.