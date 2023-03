Piemonte: Preioni (Lega), minoranze frenano modernizzazione

"Mentre noi affrontiamo la maratona d'Aula per consegnare al Piemonte uno Statuto più moderno ed efficiente senza maggiori costi per i cittadini, l'ostruzionismo del Pd e delle minoranze continua con ordini del giorno del tutto strumentali, senza alcuna attinenza con questa riforma: l'ennesima stortura di un regolamento d'aula che noi andremo a cambiare". Così il capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni, sull'avvio oggi in Consiglio regionale della serie di sedute a oltranza per l'introduzione della nuova figura del sottosegretario. "Oggi la Lega e tutto il centrodestra - dice Preioni - iniziano la maratona d'Aula che consegnerà al Piemonte uno Statuto regionale più moderno. Mentre noi assolviamo a un preciso compito che i piemontesi ci hanno affidato con il voto, il Pd e le opposizioni continuano con il loro sterile ostruzionismo. Alle migliaia di emendamenti già depositati si aggiungono infatti ordini del giorno del tutto strumentali e senza alcuna attinenza con la riforma in discussione". "Come se non bastasse - aggiunge - i consiglieri del Pd e del Movimento 5 Stelle riescono pure a smentirsi tra loro, intervenendo prima a favore e poi contro il medesimo ordine del giorno: un teatrino che ridicolizza l'azione del Consiglio regionale" (il riferimento è alla strategia adottata dalle minoranze per dilatare i tempi prima del voto di ciascuna delle quasi 300 richieste di inserimento all'ordine del giorno che hanno presentato, ndr). "E' l'ennesima degenerazione - afferma Preioni - di un regolamento d'Aula assurdo e anacronistico, senza equivalenti nelle altre Regioni: un'altra stortura che questa maggioranza, di cui la Lega è la prima forza, provvederà a sanare entro la fine della legislatura".