Marelli: sindacati, 400 uscite incentivate ma non licenziati

Marelli farà un'ulteriore riduzione di personale di 400 persone in Italia, di cui 310 impiegati e 90 operai indiretti. Sugli esuberi è stato raggiunto un accordo quadro con Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr che esclude i licenziamenti coatti e individua l'unico criterio della non opposizione. La riduzione - spiegano i sindacati - si concentrerà sulle funzioni di staff e toccherà molto meno le fabbriche. Gli incentivi saranno per i pensionabili nell'arco dei 48 mesi tali da assicurare i primi due anni il 90% della retribuzione insieme alla Naspi e gli altri due anni lo 80% della retribuzione più l'equivalente dei contributi da versare. Per chi non raggiunge la pensione l'incentivo sarà da 35 a 39 anni 12 mensilità, fra 40 e 49 anni 24 mensilità, fra 50 e 54 anni 30 mensilità, e da 55 in su 36 mensilità; a queste cifre si aggiungono per chi esce entro il 31 maggio 20mila euro fino a 49 anni e 30mila da cinquanta anni in su. Per avere gli incentivi occorrerà in ogni caso avere 2 anni di anzianità aziendale. Infine sarà offerto uno specifico servizio di outplacement. Salvo possibili fermate saltuarie causate dalla crisi degli approvvigionamenti, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è concentrato negli stabilimenti di Crevalcore in particolare per il reparto alluminio, di Bari power train tradizionale con una saturazione della manodopera pari al 70%, di Melfi con una saturazione pari al 75% e con ammortizzatori in scadenza ad ottobre 2023, di Sulmona con una saturazione pari al 55%, di Caivano con una saturazione del 94% ma senza più disponibilità di cassa per far fronte alle fermate improvvise.