PARLAMENTO

Sensi entra a Palazzo Madama

Dopo la legislatura trascorsa a Montecitorio, l'ex portavoce di Renzi (ormai derenzizzato) subentra al Senato sullo scranno dello scomparso Astorre. Molto noto (e amato) dal mondo social come @nomfup, si è distinto per la battaglia contro il body shaming

Filippo Sensi è stato proclamato senatore. Entra a Palazzo Madama come primo dei non eletti delle liste del Partito democratico in sostituzione di Bruno Astorre, scomparso alcune settimane fa. A dargli il benvenuto in aula è stato lo stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sensi, molto noto (e amato) dal mondo social con il nickname @nomfup, nella scorsa legislatura era deputato, e si è distinto in particolare per la battaglia contro il body shaming e sui disagi psichici dei giovanissimi, che ha portato all'approvazione del bonus psicologo. Entrato nel mondo politico-istituzionale dalla porta principale, alla fine degli anni '90 è stato stretto collaboratore di Francesco Rutelli in Campidoglio, e poi portavoce di Matteo Renzi a Palazzo Chigi.