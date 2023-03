Pd: Ravetti nominato vicecapogruppo a Palazzo Lascaris

Il consigliere regionale Domenico Ravetti è stato nominato vicecapogruppo del Pd in Regione. "Abbiamo deciso questa nomina - spiega il capogruppo Dem a Palazzo Lascaris, Raffaele Gallo - per rafforzare e potenziare l'azione del Partito Democratico sui diversi fronti sui quali saremo impegnati nei prossimi mesi: dalla modifica dello Statuto e della legge elettorale fino al Bilancio di previsione e agli ultimi provvedimenti che dovremo discutere nella parte finale di questa legislatura". "L'esperienza e la preparazione di Ravetti - aggiunge - saranno importanti per affrontare le sfide che ci aspettano, e a nome di tutti i consiglieri regionali del Pd voglio ringraziarlo per la disponibilità che ancora una volta ha dimostrato".