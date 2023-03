Piemonte: Gallo (Pd), riforma centrodestra assurda e inutile

"La nostra battaglia si fonda su solide motivazioni, la riforma del centrodestra è assurda e inutile": così il capogruppo del Pd in Regione, Raffaele Gallo, replica al capogruppo leghista Alberto Preioni, che ha accusato le opposizioni di "frenare la modernizzazione dello Statuto della Regione Piemonte attraverso l'ostruzionismo". Il tema è la riforma dello Statuto regionale con l'introduzione di quattro sottosegretari e poi anche con la possibilità di sostituire i consiglieri che diventano assessori con i primi aspiranti consiglieri esclusi. "Contestiamo la rivisitazione dello Statuto proposto dal centrodestra - spiega Gallo - non solo dal punto di vista dei costi della politica, ma anche nel modello di architettura istituzionale che prevedono per il consiglio. Attraverso questa norma il centrodestra vuole separare completamente giunta e consiglio, delegando a singoli sottosegretari non eletti le funzioni di rapporto con l'Aula. Già oggi senza sottosegretari la presenza del centrodestra, ma in generale della giunta è molto limitata: figuriamoci quando si potrà delegare ai sottosegretari". "Noi crediamo - rimarca - che l'Aula debba essere il vero luogo di confronto politico democratico tra le forze politiche alla presenza della giunta e del suo presidente. Nuove figure di questa natura non possono creare efficienza, ma al contrario solo maggiore confusione. Noi crediamo a un dibattito democratico diretto e non delegato, proseguiremo quindi la nostra battaglia, che si fonda su solide motivazioni".