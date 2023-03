Canalis (Pd), regole gioco non si cambiano con prove di forza

"Le regole del gioco non si cambiano unilateralmente con prove di forza a pochi mesi dalle elezioni, ma si condividono tra maggioranza e minoranza": così la consigliera regionale Pd Monica Canalis, a proposito della maratona iniziata ieri mattina in Consiglio regionale per volontà della maggioranza di centrodestra che intende introdurre in Piemonte quattro nuove figure, i sottosegretari. "In questi giorni - spiega Canalis - stiamo facendo le ore piccole in Consiglio regionale per difendere lo Statuto e la legge elettorale della nostra Regione dall'assalto della destra, che vuole introdurre quattro sottosegretari di Giunta e ben otto consiglieri aggiuntivi per sostituire in Aula gli assessori interni". "Noi siamo contrari - sottolinea - perché ci sarebbe un grande aumento dei costi della politica, e con 12 figure in più per la maggioranza si creerebbe un grande squilibrio tra maggioranza e opposizione. Inoltre gli assessori non si presenterebbero più in Consiglio, essendo sostituiti dai sottosegretari. E anche le Regioni di dimensioni analoghe al Piemonte non hanno così tanti sottosegretari". "La maggioranza - rimarca - ha rifiutato ogni mediazione, pensando solo a moltiplicare posti e costi: noi saremo in aula no stop fino a venerdì per contrastare questa scelta e difendere il Piemonte".