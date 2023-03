Torino: Fissolo, non cancellare ma raccontare la storia

"Non cancellare, ma raccontare. Auspichiamo che la Commissione toponomastica non si trasformi in una Commissione ideologica". Così il capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale, Simone Fissolo, che giudica "il piano del Comune di Torino per il contrasto al Razzismo, presentato ieri dall'assessore Rosatelli, una buona notizia. Meno buona invece - dice - la proposta di cambiare il nome a via Tripoli e Piazza Massaua, cancellando così la storia come accadeva con la Commissione ideologica dell'Unione Sovietica". Per Fissolo "è un dato oggettivo che l'Italia non racconti abbastanza, nelle scuole, la storia del colonialismo italiano in Africa. Ma la risposta del nostro assessore risulta una boutade poco praticabile, per questioni organizzative e di coscienza del Paese. Sarebbe più opportuno - dice - mappare i nomi degli attivisti fascisti e intervenire su quelli, ricordando comunque che solo pochi mesi fa la proposta di cambiare il nome di corso Unione Sovietica in Corso Unione Europea era stata bloccata anche dalla forza politica di Rosatelli".