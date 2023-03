Torino: Iannò, storia non si cancella cambiando toponomastica

"Tutto ciò che è stato nel passato, non va demonizzato o cancellato, è storia. Per tutelare storia e identità ci sono modi più seri ed efficaci e qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, ma di ricordare ciò che è stato, evitando di rifare ciò che vogliamo dimenticare". Così il consigliere del Gruppo misto di minoranza Giuseppe Iannò (Torino Libero Pensiero), interviene nella polemica sull'ipotesi di avviare una riflessione per rivedere la toponomastica cittadina relativamente a luoghi che ricordano il passato coloniale italiano. "Di questo passo - attacca Iannò - non vorrei che, in nome di chissà quale ideologia, qualcuno proponesse di mettere al rogo opere artistiche di qualche artista oppure decidesse di abbattere qualche palazzo o monumento appartenente all'architettura del ventennio". "Del resto - osserva -, in tutto il Paese ci sono vie o piazze dedicate a momenti storici e non risultano irrispettosi del nostro passato e delle diverse identità culturali. Senza contare, che la toponomastica di Torino, è stata lottizzata dedicando strade e vie a capi politici di ogni partito".