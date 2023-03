Tortona: accordo impianto fotovoltaico in Green Logistics Park

Green Logistics by Aquila Capital e Italgen (Gruppo Italmobiliare), attraverso la controllata Solar Derthona, hanno firmato un accordo per l'affitto del tetto del magazzino Tortona I, il primo edificio del Tortona Green Logistics Park, per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 4,2 MWp. L'investimento resterà interamente a carico di Solar Derthona, che manterrà la proprietà dell'impianto e si occuperà di esercizio e manutenzione. General contractor è Enerqos Energy Solutions. Composto da 9.346 pannelli di ultima generazione, per una superficie complessiva di circa 51.600 mq e una producibilità nell'intorno di 5GWh all'anno, l'impianto resterà in funzione per i prossimi 30 anni. La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2023; produzione immessa in rete elettrica nazionale attraverso Pod dedicato. "L'accordo - spiega Jens Höper, Head Investment Management Logistics Aquila Capital - rientra nel quadro del nostro impegno a fornire edifici efficienti e sostenibili ai clienti. E' un progetto fondamentale anche per la comunità locale". Per Luca Musicco, Ceo Italgen, "Tutti, a tutti i livelli, lavoriamo per contribuire alla transizione energetica verso un futuro più verde". "Abbiamo colto con entusiasmo l'opportunità di sviluppare un'iniziativa così importante a Tortona - rimarca Enrico Giglioli, ad Enerqos - in uno dei primi esempi italiani di grande impianto fotovoltaico su tetto completamente dedicato alla vendita di energia al mercato".