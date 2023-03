Piemonte, al via secondo giorno maratona per sottosegretari

E' ripresa questo pomeriggio intorno alle 16,20 la maratona in Aula del Consiglio regionale per l'introduzione della nuova figura dei sottosegretari. Voluta dal centrodestra, prevede sedute a oltranza fino a venerdì a mezzanotte. La seduta fiume iniziata ieri mattina è terminata oggi poco prima delle 7, quando la maggioranza di centrodestra ha chiesto una pausa per esaminare gli emendamenti delle opposizioni, che sono circa settemila. Finora sono state respinte 149 delle 280 richieste di nuovi inserimenti all'ordine del giorno. L'esame del provvedimento, che è firmato dal capogruppo Fdi, Paolo Bongioanni, non è pertanto ancora iniziato.