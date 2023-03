Juve: la procura di Torino deposita altri atti dell'indagine

La procura di Torino ha depositato nuovi atti di indagine sul caso Juventus. La mossa arriva a pochi giorni dall'apertura dell'udienza preliminare, in programma a palazzo di giustizia il 27 marzo, a carico dell'ex presidente Andrea Agnelli e di altri ex dirigenti della società bianconera per la questione delle plusvalenze. Fra i documenti depositati vi sarebbe una annotazione con una serie di integrazioni rispetto al materiale già presente nel fascicolo. E' possibile che la procura, in occasione dell'apertura dell'udienza preliminare, annunci una modifica dei capi di imputazione.