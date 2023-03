Torino: Lo Russo, non cambieremo nomi alle vie del colonialismo

"Tranquillizzo tutti, nessuno a Torino cambierà nessun nome a nessuna via. Il razzismo, che c'è e non va sottovalutato, non si combatte con la toponomastica, ma con lo studio e la diffusione della cultura come è scritto nel nostro piano antirazzismo". Così in un tweet il sindaco, Stefano Lo Russo, a proposito della polemica in corso tra i consiglieri sul possibile cambio della toponomastica cittadina dei luoghi che ricordano il colonialismo.