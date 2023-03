Sileoni, lavoriamo perché Intesa Sanpaolo rientri sul contratto

Sileoni, lavoriamo perché Intesa Sanpaolo rientri sul contratto Segretario generale della Fabi: 'Sarà lacrime e sangue' "Stiamo lavorando per costruire le condizioni per il rientro di Intesa Sanpaolo, ci vorrà un po' di tempo. L'amministratore delegato Carlo Messina è un uomo intelligente, lungimirante, politicamente accorto, non farà l'errore politico di isolarsi consentendo vantaggi ad altre banche in un settore che è in aperta competizione". Lo ha affermato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, a proposito dello strappo di Intesa Sanpaolo che ha revocato la delega all'Abi del mandato di rappresentanza per il contratto. "Al momento quella di Intesa di fatto è una mezza uscita perché faranno parte della trattativa per il contratto limitandosi ad ascoltare", ha aggiunto Sileoni a Torino per il congresso della Fabi torinese. "Sarà un contratto lacrime e sangue. Si sta creando una serie di combinazioni per cui gli interessi delle piccole e medie banche per la prima volta nella storia coincideranno con gli interessi delle grandi banche. Avremo un unico interesse: risparmiare il più possibile e delegittimare il contratto nazionale con deroghe. Se non cambia l'atteggiamento dopo l'estate si andrà allo scontro", ha detto Sileoni.