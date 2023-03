Lavoro: Conbipel, lunedì protesta al Ministero delle Imprese

Stato di agitazione per i dipendenti Conbipel in amministrazione straordinaria: il lunedì 27 marzo presidio sotto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indetto da Cgil Filcams, Fisascat, UilTcus nazionali. "Nel mese di gennaio, dopo aver restituito alcuni punti vendita ai proprietari per rescissione dei contratti di locazione, l'azienda ha posto i lavoratori, che lì prestavano la loro mansione, in una situazione di limbo, chiedendo di fruire degli istituti contrattuali (ferie, permessi, banca ore)", rimarcano le tre sigle sindacali. "Chiediamo chiarezza. Teniamo alta la guardia su sede magazzino e negozi non vogliamo un altro Mercatone Uno", spiega Francesco Di Martino (Uiltucs Asti).