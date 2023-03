"Come nasce la Costituzione", presentazione a Torino

E' stato presentato oggi a Torino da "Biennale democrazia" nel grattacielo di Banca Intesa, il progetto scientifico "Come nasce la Costituzione", ideato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e curato insieme con la professoressa Elisabetta Lamarque. "Un contributo importante per giuristi, storici, ma anche per diffondere nelle scuole la cultura costituzionale. L'opera consentirà di comprendere come è stata costruita, nel confronto fra culture politiche diverse, l'impalcatura del nostro stato democratico", commenta il ministro Valditara.