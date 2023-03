A Torino il primo Osservatorio su Tso e Aso

La Città di Torino sarà la prima in Italia ad avere un Osservatorio sui trattamenti sanitari senza consenso, fenomeno in crescita negli anni. Lo prevede la Convenzione siglata oggi da Comune, Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture, Politica e Società dell'Università, Ufficio del Garante dei detenuti, Asl Città di Torino e Città della Salute e della Scienza per la creazione di un gruppo di ricerca e studio sui temi degli accertamenti sanitari obbligatori (Aso) e trattamenti sanitari obbligatori (Tso). Con la Convenzione si avvia un programma di lavoro che ha come obiettivi la ricerca, studio, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio dei trattamenti sanitari senza consenso e che culminerà con la costituzione dell'Osservatorio. Sul fronte dello studio del fenomeno sarà redatto un dossier e promosse pubblicazioni scientifiche, report sui risultati parziali della ricerca e momenti di approfondimento, anche di carattere internazionale. Si prevede, in particolare, la ricostruzione statistico-quantitativa del numero di Aso/Tso effettuati a Torino, con focus sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei soggetti interessati, per individuare eventuali correlazioni e ricorrenze.