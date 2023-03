Piccole imprese: c’è meno pessimismo ma sostenere investimenti

"Ci sono certamente alcuni segnali che portano a un miglioramento delle aspettative ma che non sono sufficienti per far intravedere un'inversione di rotta, almeno nel breve periodo; è dunque troppo presto per dire di essere usciti dalla congiuntura difficile degli ultimi mesi". Così Fabrizio Cellino, presidente di Api Torino, commenta i dati di aggiornamento sulla situazione delle piccole e medie imprese. "Siamo nel mezzo di un percorso con ancora molti ostacoli e incertezze per questo c'è bisogno di strumenti importanti per sostenere le imprese, soprattutto negli investimenti che molti imprenditori hanno deciso di confermare, nonostante l'aumento del costo del denaro. Il sistema delle piccole e medie imprese torinesi e, più in generale, dell'economia locale, dimostra di possedere le capacità per rispondere alle sollecitazioni di mercato, ma non può essere lasciato da solo", osserva ancora Cellino. Nel dettaglio, secondo la rilevazione dell'Ufficio studi dell'associazione, per il primo semestre 2023 migliora il grado di fiducia degli imprenditori: il saldo ottimisti-pessimisti' è pari a zero, in miglioramento rispetto al -8,0% dello scorso dicembre anche se restano forti le differenze tra settori e tra imprese esportatrici e non esportatrici. Ancora negativi gli indicatori congiunturali su produzione, ordini e fatturato, nonostante un leggero miglioramento per quanto riguarda la produzione industriale con il saldo che passa da -6,8% di dicembre all'attuale -6,1%, il saldo ordini, invece, da - 4,9% scende -5% e saldo fatturato resta invariato a -4,1%. In peggioramento la composizione degli ordini che in media garantisce ad oggi una copertura superiore a 3 mesi solo nel 22,6% dei casi contro il 31,5% di fine 2022. La programmazione di nuovi investimenti per il primo semestre 2023 interessa il 58,4% delle imprese, in miglioramento di 2 punti percentuali rispetto alle previsioni di fine 2022 (56,3%). Infine, l'8% delle imprese sta attualmente facendo ricorso agli ammortizzatori sociali e il 45,6% delle imprese ha in programma nuove assunzioni tra contratto a tempo indeterminato (16,8%), contratto a tempo determinato (10,4%), apprendistato (9,6%) e somministrazione (8,8%).