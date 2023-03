Controlli della polizia a Barriera di Milano, tre arresti

La polizia del commissariato Barriera di Milano ha arrestato ieri tre perone, ne ha identificate 37, ha controllato sei veicoli e chiuso due attività commerciali. È avvenuto nel corso di un controllo straordinario del territorio, denominato ad "Alto impatto", svolto con personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte, del personale dell'Asl, del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'Ispettorato del lavoro. In particolare i controlli hanno interessato corso Palermo, via Spontini e zone limitrofe, aree cittadine che vengono definite in una nota della Questura come interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e particolarmente soggette a degrado. Il primo arresto è avvenuto in un bar e riguarda un migrante privo di permesso di soggiorno e destinatario di decreto di espulsione, che risulta avere procurato lesioni a un agente e avere danneggiato l'auto di servizio. Il secondo arresto è stato di una persona ai domiciliari rintracciata in strada, in piazza Bottesini, accusata quindi di evasione. Il terzo arresto è stato per spaccio, nei confronti si un'altra persona, vista cedere una modica quantità di eroina. Dei due esercizi commerciali chiusi, il primo è un negozio di acconciature etnico, dove sono state riscontrare violazioni per la sicurezza sul lavoro e l'impiego di un dipendente privo di permesso di soggiorno. Carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre a un lavoratore non regolarmente impiegato sono stati trovati in un bar già oggetto di esposti per rumori molesti e risse notturne. In uno scantinato aveva inoltre due bombole di gpl, rimosse con l'intervento dei vigili del fuoco. Sono scattate quindi due denunce per violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di manodopera senza titolo di soggiorno.