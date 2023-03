Torino: controlli in zone movida, 130 persone identificate

La scorsa notte consueti controlli interforze, coordinati dalla Polizia di Stato, nelle aree cittadine della movida. L'attività è stata svolta principalmente nell'area di Piazza Vittorio Veneto, via Saluzzo, via Baretti, via Nizza e zone limitrofe. Sono state denunciate due persone, identificate oltre 130 persone, sequestrati quasi 1100 euro e droga, 13 involucri con cocaina e crack, che uno spacciatore nascondeva in un calzino. Controllate anche 12 attività commerciali: 5 nell'area di Piazza Vittorio Veneto, 3 in via Saluzzo, 2 in via Nizza, 1 in via Galliari e in via Baretti.