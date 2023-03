Cospito: Torino, presidio anarchici in piazza Castello

Presidio di anarchici questa mattina in piazza Castello. I manifestanti distribuiscono volantini ai passanti e hanno appeso uno striscione con la scritta: "La vostra democrazia repressione e ipocrisia. Cospito libero". "Non è possibile raggiungere certi salotti buoni per far sentire la nostra protesta - spiegano gli anarchici al megafono - oggi a Torino si svolge la Biennale democrazia. La condanna democratica a morte di Cospito svela cos'è la loro democrazia".