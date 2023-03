Bruciate bandiere degli Alpini nel Torinese

Bandiere degli Alpini bruciate la notte scorsa a Chivasso (Torino), dove sono in corso i festeggiamenti per il centenario della sezione locale di Ana. Lo riferisce Elena Chiorino (Fdi), assessore regionale del Piemonte all'Istruzione e al Merito e al Lavoro. "Un atto vile, oltraggioso per la Nazione e gravemente irrispettoso dell'onore e del grande valore che gli Alpini rappresentano per la storia italiana. Non dobbiamo declassare questo attacco a mero atto vandalico, ma chiamiamo le cose con il proprio nome: vilipendio alla bandiera italiana. Confidiamo - prosegue Elena Chiorino . nel grande lavoro delle Forze dell'Ordine per individuare i responsabili che speriamo possano, pagando per il reato commesso, comprendere la gravità del loro gesto". "I fatti recenti - prosegue Chiorino - dimostrano che non possiamo abbassare la guardia: difendiamo i valori intrinsechi della bandiera italiana, difendiamo la democrazia, non scendiamo a patti con chi non conosce dialogo ma solo violenza e anarchia e dedichiamo del tempo a scuola così come in famiglia per educare i nostri ragazzi".