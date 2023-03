Francia: No Tav tra attivisti anti-bacino, il 17 giugno in Savoia

C'era anche "una piccola delegazione" di attivisti No Tav alla manifestazione contro il progetto per realizzare un bacino idrico artificiale, ieri a Sainte-Soline, nel dipartimento occidentale francese della Deux-Sèvres, terminata con violenti scontri tra forze dell'ordine e black bloc. Lo rivela lo stesso movimento di oppositori alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità che preannuncia un raduno di protesta, il 17 giugno prossimo, in Savoia, nella valle Maurienne, al confine con l'italiana Valle di Susa, attraversata dalla nuova infrastruttura. "Ci siamo spostati dalla Val di Susa fino al cuore della Francia - spiega il movimento No Tav - perché in tutta Europa si sta aprendo una battaglia per l'acqua di cui fa parte anche il progetto Torino-Lione. Per il solo tunnel esplorativo della Maddalena (a Chiomonte, in Valle di Susa, ndr), sono state registrate 245 'venute d'acqua', con un flusso complessivo di 102,6 litri al secondo, l'equivalente di 3,2 milioni di metri cubi l'anno. Secondo quanto è stato già denunciato un anno fa dal Comitato acqua pubblica Torino, - continua il movimento No Tav - i dati forniti dalla stessa azienda promotrice Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin, ndr) suggeriscono che lo scavo del tunnel di base del Tav (57 chilometri tra Italia e Francia, ndr) provocherebbe ogni anno la fuoriuscita dalle falde dell'equivalente del consumo idrico di 600.000 persone".