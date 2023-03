Ivrea: manifesto futuro del libro

Suddiviso in 22 punti e 99 parole chiave, il Manifesto per il futuro del libro è l'eredità di Ivrea Capitale italiana del libro 2022: mette al centro i temi più imprescindibili per il mondo editoriale contemporaneo che guarda al futuro della lettura. Dopo un anno di appuntamenti e iniziative intorno al libro e alla lettura, Ivrea ha consegnato oggi il Manifesto al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in rappresentanza di tutto il Paese. Il Manifesto è l'esito finale di un percorso di analisi e confronto che ha coinvolto oltre 150 partecipanti (rappresentanti e professionisti del mondo editoriale e culturale) suddivisi in quattro incontri realizzati in collaborazione con il Salone internazionale del libro di Torino e Ipsos; a questi si sommano gli appuntamenti realizzati per la preparazione del dossier con la partecipazione di 80 rappresentanti delle comunità del libro: editori, scrittori, lettori, librai, bibliotecari, insegnanti e operatori del digitale. La riflessione si è sviluppata intorno a tre linee, già tracciate in fase di candidatura e filo conduttore dell'attività di tutto l'anno: quantità/qualità, fisico/digitale, iconico/didascalico. Da accesso alla lettura fino a welfare culturale passando per dialogo, linguaggi e risorse, il Manifesto per il futuro del libro offre un contributo concreto poiché tocca i temi imprescindibili per le politiche del libro e le azioni di coinvolgimento e sviluppo della lettura. La stesura del testo finale è stata redatta da Paolo Verri (coordinatore di Ivrea 2022 capitale italiana del libro) e da Enzo Risso (direttore scientifico di Ipsos e docente all'Università degli Studi di Roma La Sapienza).