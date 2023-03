A Torino è iniziata l'udienza preliminare inchiesta Juventus

È cominciata a Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta sui conti della Juventus. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. Nessuno è presente. Del team difensivo fa parte anche l'avvocata Paola Severino, già ministro della Giustizia fra il 2011 e il 2013. L'udienza si celebra nella Maxi aula 2. L'aula a fianco, la Maxi 1, e intitolata a Giuseppe Casalbore, il giudice del tribunale che condusse il processo di primo grado alla Juventus per la questione doping.