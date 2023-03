Approvata dalla Regione proroga per morosi incolpevoli

Dalla Regione Piemonte, su proposta dell'assessora regionale alla Casa, Chiara Caucino, arriva una proroga per i 7.600 'morosi incolpevoli' che abitano nelle case di edilizia popolare e che non sono riusciti a pagare la quota minima lo scorso anno, a causa dell'onda lunga dell'effetto Covid e dell'aumento dei costi dell'energia. Con una delibera, approvata questa mattina in giunta, il termine di pagamento è spostato dal 31 marzo al 30 giugno. "Sono ben consapevole - spiega Chiara Caucino - avendo girato e girando le case popolari piemontesi e parlando con gli inquilini morosi incolpevoli, che esistono situazioni di grave disagio sociale, dovute alla mancanza del lavoro, alla sotto occupazione e all'aumento del costo della vita, favorito dall'inflazione e dal rincaro dei beni di prima necessità, primo fra tutti l'energia". "Con questa delibera andiamo ad allungare i tempi di pagamento consentendo a tante persone oneste di mettersi in regola. Fin dal primo giorno la parola d'ordine di questa giunta è che nessuno deve essere lasciato indietro: quella di oggi è l'ennesima dimostrazione che noi amiamo trasformare le parole in fatti concreti", conclude Caucino.