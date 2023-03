Estinto il rogo boschivo tra Piemonte e Valle d'Aosta

L'incendio boschivo divampato nella serata di lunedì sulla collina di Carema (Torino), al confine con Pont-Saint-Martin (Aosta), è stato estinto verso la mezzanotte ma è ripreso verso le 4 del mattino. Dopo la comunicazione inviata dalle vedette, i vigili del fuoco professionisti di Aosta sono intervenuti con tre mezzi e hanno operato da terra, non essendo i focolai raggiungibili dalle autobotti. Al momento il rogo è spento ed è assente il vento, che invece aveva alimentato le fiamme, spingendole in direzione del centro abitato, nella serata di lunedì. I vigili del fuoco valdostani attendono le valutazioni del direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Torino per un eventuale intervento di bonifica con l'elicottero.