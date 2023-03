'Ndrangheta: Torino ricorda Caccia educando alla legalità

Ricordare Bruno Caccia facendo memoria e, soprattutto, educazione alla legalità, in particolare fra i giovani. Così Torino celebra il magistrato piemontese a 40 anni dalla sua uccisione, il 26 giugno 1983, per mano della 'ndrangheta. Ad aprire le iniziative, il 5 aprile, l'intitolazione a Caccia di una scuola, la prima in Italia, l'istituto comprensivo D'Azeglio-Nievo, lo stesso in cui sua moglie ha insegnato per molti anni. In calendario, durante tutto l'anno, una mostra itinerante, un concerto al Conservatorio, il 'Festival Armonia: l'arte libera il bene' a Cascina Caccia ma anche le Giornate della Legalità nel mese di ottobre e la Giornata della Trasparenza rivolta a dipendenti, amministratori pubblici e parti sociali. Giornate in cui si alterneranno numerose iniziative nei luoghi della legalità, come la prefettura, il tribunale e i beni confiscati alla criminalità organizzata. Sarà inoltre assegnato il Premio Bruno Caccia ai giovani che si siano distinti per il loro impegno nella promozione della legalità e verranno presentate le attività realizzate nell'ambito del bando promosso dalla Città, che mette a disposizione 85mila euro per le iniziative di educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza attiva per bambini e ragazzi dagli 8 ai 25 anni.