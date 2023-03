Piemonte: fondo sociale per la casa passa da 7 a 12 milioni

Il Fondo sociale per la casa della Regione Piemonte sale da 7 a 12 milioni. Lo ha annunciato l'assessore Chiara Caucino durante l'illustrazione del Bilancio di previsione 2023-25 in materia di politiche della casa, oggi in II Commissione. "Per il Fondo sociale per la casa - ha detto Caucino - sono stati stanziati 9,7 milioni per il 2023, ovvero 2,5 milioni in più rispetto al 2022 quando erano 7,2 milioni. A questo si aggiungeranno 2,5 milioni in fase di assestamento di bilancio, per una cifra complessiva di 12,2 milioni". "Queste misure - ha spiegato - nascono dal riconoscimento dell'importanza di garantire dignità abitativa a chi è in difficoltà, e sono state condivise con il sindacato degli inquilini". In risposta a una domanda di Alessandra Biletta (Fi), Caucino ha poi spiegato che "dopo circa 20 anni il lavoro di ricognizione dei fondi ex Gescal è terminato: una prima tranche di 10 milioni verrà utilizzata per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". E "sono stanziati quasi 15 milioni l'anno provenienti dal fondo complementare al Pnrr per il programma 'Sicuro, verde e sociale' di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, mentre 2 milioni sono destinati a sostenere gli investimenti delle cooperative a proprietà indivisa". E ancora, ci saranno "800 mila euro destinati ai Comuni a 150 mila ai privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche". Sono poi previsti "2,5 milioni l'anno a sostegno dei Comuni per le agenzie sociali per la locazione, e 90 mila euro per i programmi regionali di sostegno abitativo dei genitori separati in grave difficoltà".