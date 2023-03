Figli coppie gay: Torino pubblica manifesto per raduno sindaci

Uno sfondo con i colori dell'arcobaleno e il titolo, 'Le città per i diritti'. All'indomani dell'incontro in videoconferenza dei sindaci delle principali città italiane schierati a favore del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, Torino lancia ufficialmente la mobilitazione del 12 maggio, annunciata nei giorni scorsi dal primo cittadino Stefano Lo Russo. Proprio lui, dalle sue pagine social, questa mattina ha pubblicato la locandina dell'evento promosso dalla Città di Torino, in programma alle 10.30 del 12 maggio al Teatro Regio. Un'iniziativa descritta come "assemblea di sindache, sindaci, amministratrici e amministratori locali. Contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, per i diritti di tutte le famiglie". Una mobilitazione appoggiata anche dai sindaci di Roma, Roberto Gualtieri, Milano Beppe Sala, Napoli, Gaetano Manfredi, Bologna, Matteo Lepore, Firenze, Dario Nardella, e Bari, Antonio Decaro.