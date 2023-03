Nuovi fiori d'arancio in casa Agnelli

Dicono che… non stia più nella pelle e dopo un periodo piuttosto burrascoso sia tornato per lui il momento di sorridere. Pare infatti che Andrea Agnelli convolerà a nozze con Deniz Akalin, ex modella di origini turche che fa coppia con lui dal 2015. Che sia per mitigare l’amarezza delle ultime vicende sportive e giudiziarie e, non meno, per coronare con i sacri crismi una relazione talmente intensa da aver travolto la sua vita, mandando all’aria il precedente matrimonio con Emma Winter, fatto sta che, secondo il settimanale Chi, l’ex presidente della Juventus avrebbe deciso di accelerare: entro questa primavera la cerimonia nunziale.