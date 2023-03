Torino: da supermercati 3,3 milioni al commercio di vicinato

Per il commercio di vicinato torinese arriveranno, per il biennio 2023-2024, oltre 3,3 milioni derivanti dalle aperture di nuove aree della grande distribuzione. È una delle voci del Bilancio di previsione illustrate oggi in commissione dall'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, per quel che concerne le materie di sua competenza. Nel documento finanziario sono infatti inseriti, per la parte in conto capitale, i cosiddetti contributi aggiuntivi che derivano dall'apertura di strutture medie e grandi che, nel momento delle aperture, andranno a sostegno del piccolo commercio di prossimità, "per il suo rilancio, tutela e promozione - spiega Chiavarino - ad esempio per interventi materiali di rinnovamento, come sulle vetrine, le insegne o le attrezzature. Le modalità e i criteri di assegnazione sono ancora da individuare". I fondi a bilancio sono stati calcolati in 2,4 milioni per il 2023 e 934mila euro per il 2024. A questi si aggiunge il milione di euro previsto dal Pon Metro Plus, con finanziamenti dai 10 a 30mila euro per ogni progetto, per ammodernamento o digitalizzazione dei negozi. Sul fronte dei mercati, invece, è ripartito il bando per il rifacimento delle bancarelle ortofrutta di Porta Palazzo, per il quale erano già state raccolte 73 domande. "Il nuovo bando - conclude l'assessore - scade il 31 dicembre e, comprese le richieste già arrivate, contiamo di superare le 100".