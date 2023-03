Sindaco di Novara, "non ci sono rischi per la salute"

L'incendio all'azienda chimica di S.Pietro Mosezzo "è stato domato e non ci sono rischi per la salute dei cittadini". Lo afferma, in un videomessaggio pubblicato sui social, il sindaco di Novara Alessandro Canelli. "I dati che ci ha fornito Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale, ndr) sono confortanti - prosegue Canelli. La nube di fumo si è spinta verso nord-est e si è dissolta. In alcuni quartieri di Novara si avverte ancora un po' di puzza e invito i cittadini a tenere ancora le finestre chiuse e a evitare per oggi di praticare sport all'aperto, ma i dati sull'inquinamento, ripeto, non rivelano alcun allarme ambientale". Il rogo è stato contenuto - spiega il sindaco di Novara - grazie "alla fortunata coincidenza che nella stessa area industriale si trova un'azienda che produce schiumogeni per lo spegnimento degli incendi".