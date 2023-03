Lo Russo, a Torino rispettati tempi del Pnrr, ma sfida ardua

"Come Città abbiamo lavorato in questo primo anno di attività amministrativa per rispettare tutte le scadenze, che erano molto stringenti, ma che sono state rispettate, sia qui che in Città metropolitana". Così, a margine di un incontro promosso dai Moderati sul futuro di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo a proposito del progetti del Pnrr che riguardano il territorio torinese. "Oggi possiamo dire che tutte queste diverse scadenze sono state rispettate - ribadisce -, ma siamo consapevoli che questa situazione in Italia non è omogenea, che alcune amministrazioni hanno scontato ritardi importanti nella fase di predisposizione dei progetti. In generale - aggiunge - anche Torino, che ha rispettato le scadenze, ha dovuto fare un lavoro molto importante perché ha ragione chi dice che stiamo pagando come Paese il profondo disinvestimento che c'è stato negli ultimi vent'anni in tema di pubblica amministrazione, sia come numeri, sia come profili professionali. E gestire una situazione straordinaria come quella indotta dall'arrivo dei fondi del Pnrr su una macchina che era già molto affaticata e che comunque doveva garantire l'ordinarietà - conclude - è stata una sfida improba".