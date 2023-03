Superbonus: domani delegazione Pd alla manifestazione di Torino

"Senza alternative non si può cancellare il superbonus. Migliaia di posti di lavoro sono a rischio, mentre si favorisce lavoro precario e diminuisce la trasparenza e la sicurezza con l'autorizzazione dei subappalti a cascata. Per questo domani sabato 1 aprile una delegazione dei deputati del Partito Democratico tra cui la Capogruppo Chiara Braga e la deputata Chiara Gribaudo, vice presidente del Pd, sarà a Torino alla manifestazione indetta dalla Fillea Cgil e Feneal Uil per chiedere al Governo più tutele per il settore edile". Lo riferisce una nota del Pd precisando che l'appuntamento è dalle ore 10 in Piazza Astengo nel quartiere Falchera.