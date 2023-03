Allasia, Extinction Rebellion? Basta mancanza rispetto

"E' ora di dire basta a questi atteggiamenti irrispettosi nei confronti delle istituzioni": così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, dopo il blitz all'alba degli ambientalisti di Extinction Rebellion che hanno scaricato letame all'ingresso del grattacielo della Regione Piemonte a Torino. "Se questo è il metodo - rimarca Allasia - che vogliono adottare per manifestare le proprie idee, chiudo a ogni possibile futuro dialogo. In passato li abbiamo più volte ascoltati in Consiglio per sentire le loro ragioni in un confronto democratico, ma chi usa questi metodi, senza rispetto e violenti contro il patrimonio, non merita più di essere considerato un serio e degno interlocutore".