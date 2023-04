Controlli, chiusi due locali per scarse condizioni igieniche

Due locali sono stati chiusi a Torino durante i controlli della polizia del commissariato San Secondo, con l'ausilio della polizia municipale, l'Asl, Sperasal e Ispettorato del Lavoro. I sopralluoghi erano volti alla verifica del rispetto delle normative attinenti alla sicurezza sul lavoro e delle condizioni di igiene presenti all'interno degli esercizi commerciali della zona. In un ristorante vicino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova è stato riscontrato un precario stato di pulizia generale nella cucina. All'interno di un mobile erano presenti numerose blatte, vive. Nei frigoriferi c'erano alcune confezioni di alimenti surgelati oramai scaduti da tempo. Il ristoratore è stato multato per oltre 3mila euro. In una kebabberia di corso Vittorio Emanuele II è stata riscontrata la presenza di numerosi escrementi di roditori nel piano interrato usato come deposito alimenti. Il proprietario è stato multato per 1.200 euro. Inoltre, i poliziotti hanno identificato 95 persone, mentre sono 34 i veicoli sottoposti a controllo.