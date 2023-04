Scialpinisti dispersi, individuati due corpi sepolti

Sono stati individuati due corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche dove si concentravano le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, sono nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Sono in corso le operazioni di recupero: verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale. Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano. La valanga che ha travolto i due scialpinisti ha uno sviluppo di 800 metri e un fronte di 500. L'area dove erano sepolti è a circa 2.350 metri di quota ed è stata circoscritta grazie all'individuazione di alcuni indumenti tecnici persi dalle vittime. I corpi, distanti 50 metri l'uno dall'altro, sono poi stati trovati grazie ai segnali dell'apparecchio Artva, per la ricerca di persone sepolte, di cui entrambi erano dotati. Le ricerche erano partite verso le 21 di sabato, quando alcuni amici hanno fornito ai soccorritori una foto scattata alle 10 del mattino dai due scialpinisti poco sotto Cervinia, dove inizia l'itinerario per lo Chateau des Dames (3.488 metri). L'allarme per il mancato rientro era stato dato intorno alle 19, senza però fornire dati precisi sul luogo scelto per l'escursione. Una volta riconosciuta la zona grazie alla foto, sul posto è stata trovata la loro auto e sono iniziate le ricerche. La grande valanga nel canalone è stata così individuata solo in serata. Visto il forte pericolo di ulteriori distacchi e la vastità della zona da perlustrare, le operazioni sono state sospese verso mezzanotte e sono riprese stamane all'alba.