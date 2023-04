Controlli per la movida a Torino, due arresti

Due arresti, 84 persone identificate e undici locali ispezionati. È il bilancio dei controlli interforze, coordinati dalla polizia, della scorsa notte a Torino, nelle zone interessate dal fenomeno della movida. Principalmente in piazza Santa Giulia , piazza Vittorio Veneto e piazza Emanuele Filiberto. Una delle persone arrestate è accusata di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'altra per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Tre locali sono stati sanzionati per la violazione del regolamento acustico. Uno dei tre anche per violazione del regolamento in materia dei dehors.