Autismo: Lo Russo, lotta a disuguaglianze passa anche da qui

"La lotta alle diseguaglianze passa anche de qui. Dobbiamo impegnarci per contribuire a invertire la tendenza di un mondo che sempre di più ci spinge a escludere". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Una giornata in cui, sottolinea, "siamo spinti a riflettere su consapevolezza e supporto, punti fondamentali quando si affronta il tema dei disturbi dello spettro autistico: consapevolezza della presenza dei disturbi e supporto alle persone ed alle famiglie".