Sala, i sindaci non sono un partito, ma un fronte sì

Quello che si è creato non è "un partito però è un fronte" dei sindaci che "può affrontare tematiche delicate e noi lavoriamo insieme" il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala ha parlato della collaborazione con i suoi omologhi di città come Napoli, Roma, Firenze, Palermo, Torino e Genova a Mezz'ora in più. "Rispetto a Bucci di Genova su tante cose possiamo vederla in modo diverso, ma collaboriamo in modo straordinario. Io seguo le sue idee e lui altrettanto - ha aggiunto - E' più facile non essere polemici fra sindaci. Noi lavoriamo per il bene dei nostri cittadini e abbiamo generalmente problematiche comuni da gestire".