Diffamazione, Castelli condannata pure in Appello

Confermata la sentenza di primo grado. I fatti si riferiscono a un post su facebook del 2016, definito dall'accusa "gravamente insinuante", in cui l'allora parlamentare mise in cattiva luce una giovane candidata del Pd che lavora nel bar del tribunale di Torino

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell’ex deputato M5s e viceministro Laura Castelli a 1.032 euro per diffamazione. La vicenda si riferisce a un post apparso su Facebook nel 2016, in occasione delle elezioni amministrative del capoluogo piemontese, in cui compariva l’immagine di una candidata del Pd in una circoscrizione della città, Lidia Roscaneanu che si è costituita parte civile, insieme a Piero Fassino. La Castelli oggi si è presentata in aula e, in una dichiarazione spontanea, ha spiegato che il messaggio non aveva “niente di personale” ma si riferiva a una situazione che riteneva “suo dovere” portare all’attenzione del pubblico e, in particolare, il fatto che la candidata lavorasse come dipendente nel bar del Palazzo di giustizia, sulla cui assegnazione dell’appalto stava indagando la magistratura. Sotto il post, definito “gravemente insinuante” dalla parte civile, comparvero numerosi commenti con insulti razzisti e sessisti. Alla Roscaneanu è stato confermato il diritto al risarcimento: già dopo la sentenza di primo grado Castelli aveva versato cinquemila euro.

“Sono contenta per me, ma soprattutto mi rallegra il fatto che sia passato un messaggio civico più importante che è quello che chi riveste ruoli pubblici e ha l’onore di rappresentare l’Italia in Parlamento ha anche l’onere di adottare atteggiamenti consoni al ruolo che riveste perché rappresenta tutti, anche quelli che la pensano diversamente”. È il commento di Lidia Roscaneanu. “Non è – aggiunge Roscaneanu – una questione di soldi, ma di giustizia, dignità, valori e principi sani con i quali sono cresciuta. La politica si fa con le idee, con le proposte e con il dialogo, non con gli insulti”. “Sono sempre stata fiduciosa nella giustizia” conclude Roscaneanu, che rivolge anche un “grazie di cuore” al suo legale, l’avvocato Gianluca Orlando.

Laura Castelli, dopo l'uscita dal M5s e l'adesione a Impegno Civico di Luigi Di Maio, ha recentemente aderito al movimento Sud chiama Nord dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca che a sua volta si è avvicinato molto al Terzo Polo, in particolare attraverso Letizia Moratti. Così la fustigatrice dell'ex ministro renziano Pier Carlo Padoan (remember Questo lo dice lei) potrebbe presto diventare un'alleata di Matteo Renzi.